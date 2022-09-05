هجمات إلكترونية تستهدف مخدمات البريد الإلكتروني للجهات العامة في سوريا

أعلن مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية السورية لخدمات الشبكة رصده هجمات إلكترونية عدة استهدفت مخدمات البريد الإلكتروني التابعة لجهات عامة بهدف نشر برمجيات خبيثة على الشبكة السورية حيث استغلت هذه الهجمات ضعف إجراءات الحماية المتبعة لتأمين المخدمات المستهدفة أو مستخدميها.