يعمل "سناب شات" على تسهيل مشاركة مقاطع فيديو "يوتيوب" في اللقطة أو القصة، مما يتيح لك تجاوز عملية نسخ الفيديو ولصقه وإرفاقه كرابط (عبر Android Police)، الميزة متوفرة على كل من Android وiOS. الآن كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى YouTube، والضغط على زر "مشاركة"، ثم تحديد "Snapchat"، سيتم فتح Snapchat ، وسيظهر الفيديو تلقائيًا في الكاميرا الخاصة بك كملصق خاص به، يعرض الاسم والصورة المصغرة للفيديو ومنشئه حسبما نقل موقع The verege. وبعد أن تلتقط صورتك أو مقطع فيديو، يمكنك التلاعب بحجم الملصق وتدويره ووضعه في أي مكان على الشاشة.

ويمكن لأي شخص يشاهد اللقطة أو قصتك النقر على الرابط ومشاهدة الفيديو داخل تطبيق YouTube أو في متصفح الويب الخاص به. يمنحك الملصق الجديد نظرة أوضح على الصورة المصغرة للفيديو إذا حاولت في أي وقت مضى تضمين مقطع فيديو على YouTube من قبل، فربما تتذكر أنك اضطررت إلى نسخ الرابط من YouTube ثم فتح Snapchat، حيث يتعين عليك التقاط صورتك أو مقطع الفيديو، والضغط على أيقونة مشبك الورق، ولصق الرابط في (أو امنح Snapchat حق الوصول إلى الحافظة الخاصة بك). وسيظهر الفيديو على شكل إعلان بانر يمكن تغيير حجمه، ويعرض صورة مصغرة صغيرة مع عنوان الفيديو. لا يزال بإمكانك إضافة مقاطع فيديو YouTube مثل هذا، ولكن في رأيي، لا يبدو الأمر ممتعًا من الناحية الجمالية مثل هذا الملصق الخاص بـ YouTube. يمنحك الملصق الجديد نظرة أوضح على الصورة المصغرة للفيديو، ويعرض لك في الواقع اسم منشئ الفيديو وراء الفيديو، في حين أن تنسيق الرابط القديم البسيط ترك هذا الجزء - المهم في بعض الأحيان - من المعلومات. وبالمثل صنع Snapchat ملصقًا لتويتر في عام 2020، مما يوفر لك من إرسال لقطات من التغريدات، أو لا سمح الله، من التقاط صورة لتغريدة على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.