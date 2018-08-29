citation 500 سماعة ذكية تعمل بالأوامر الصوتية



كشفت شركة Harman Kardon العالمية عن عزمها إطلاق سماعة ذكية تدعم مساعد جوجل الشخصى Google Assistant والتى ستأتى تحت اسم Citation 500 وسيجرى عرضها لأول مرة خلال فعاليات مؤتمر IFA 2018، كما أنها ستكون متاحة للطلب المسبق فى نهاية شهر سبتمبر.



ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فسيأتى مكبر الصوت الجديد باللون الرمادى، وسيكون متاح بسعر 700 دولار أمريكى، وهو ما يعنى تكلفة أعلى بـ 300 دولار عن سماعة جوجل Google Home Max مما يجعله أحد أغلى مكبرات الصوت والتى تدعم Google Assistant.

ومن المنتظر أن يحتوى مكبر الصوت Citation 500 على مكبرات صوت استريو 200 واط، إضافة إلى وجود شاشة لمسية LCD بالألوان الكاملة فى الجزء العلوى من السماعة للتحكم فى التشغيل، ورغم أنه يدعم Google Assistant إلا انه يمكنه فقط استخدام الصوت لطلب الموسيقى أو التشغيل لاسلكيا من هاتف المستخدم، كما يمكن أيضا استخدام مكبرات الصوت كمحور رئيسى ذكى للوظائف مثل التحكم فى الاضواء والتحكم فى الحرارة.