citation 500 سماعة ذكية تعمل بالأوامر الصوتية

كشفت شركة Harman Kardon العالمية عن عزمها إطلاق سماعة ذكية تدعم مساعد جوجل الشخصى Google Assistant والتى ستأتى تحت اسم Citation 500 وسيجرى عرضها لأول مرة خلال فعاليات مؤتمر IFA 2018، كما أنها ستكون متاحة للطلب المسبق فى نهاية شهر سبتمبر.
ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فسيأتى مكبر الصوت الجديد باللون الرمادى، وسيكون متاح بسعر 700 دولار أمريكى، وهو ما يعنى تكلفة أعلى بـ 300 دولار عن سماعة جوجل Google Home Max مما يجعله أحد أغلى مكبرات الصوت والتى تدعم Google Assistant.
ومن المنتظر أن يحتوى مكبر الصوت Citation 500 على مكبرات صوت استريو 200 واط، إضافة إلى وجود شاشة لمسية LCD بالألوان الكاملة فى الجزء العلوى من السماعة للتحكم فى التشغيل، ورغم أنه يدعم Google Assistant إلا انه يمكنه فقط استخدام الصوت لطلب الموسيقى أو التشغيل لاسلكيا من هاتف المستخدم، كما يمكن أيضا استخدام مكبرات الصوت كمحور رئيسى ذكى للوظائف مثل التحكم فى الاضواء والتحكم فى الحرارة.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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