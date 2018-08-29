

تتوسع قائمة Unicode Emojis لتضم مجموعة متنوعة من الانفعالات، إلا أنها على ما يبدو ليست كافية، وهو ما دفع جوجل لإطلاق ميزة جديدة بلوحة المفاتيح التابعة لها Gboard والتى تعرف بـ Mini Stickers.



ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فتتيح ملصقات Mini Stickers للمستخدمين القدرة على إنشاء ملصقات من صورهم، عن طريق التقاط صور لأنفسهم بطريقة السيلفى، والتى يمكن إرسالها للآخرين عبر تطبيقات الدردشة المختلفة، وقد تم تقديم الميزة لأول مرة فى تطبيق Allo العام الماضى، تحت اسم Selfie Stickers ويجرى الآن دمجها فى Gboard نفسه لتسهيل الوصول إليها.

وسيتم عرض أكثر من ملصق بأكثر من طريقة وأكثر من تعبير فى نفس الوقت، مما يسهل على المستخدمين التعبير عن مشاعرهم بشكل أفضل.