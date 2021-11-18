نتفليكس تطلق موقعا جديداً لأفضل 10 تصنيفات لديها بمقاييس محدثة
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نتفليكس تطلق موقعا جديداً لأفضل 10 تصنيفات لديها بمقاييس محدثة

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العرب اليوم - نتفليكس تطلق موقعا جديداً لأفضل 10 تصنيفات لديها بمقاييس محدثة

شبكة "نتفليكس"
واشنطن - العرب اليوم

أطلقت Netflix موقعًا إلكترونيًا جديدًا يعرض أفضل 10 تصنيفات لمكتبتها الخاصة بالمحتوى والتي تتميز بطريقة جديدة لقياس شعبية فيلم أو عرض، وفقا لتقرير digital trend التقنى .وتقليديا، لم يخصص عملاق دفق الفيديو سوى القليل عندما يتعلق الأمر بالمقاييس المرتبطة بمحتواها، وما كنا نعرفه هو أن "المشاهدة" على Netflix تُحسب على أنها دقيقتان من الوقت الذي نقضيه في مشاهدة العنوان الآن، ومع ذلك، تقوم Netflix بترتيب المحتوى حسب إجمالى عدد ساعات المشاهدة.

وسيتم تحديث موقع Top 10 الجديد كل ثلاثاء ويقدم قوائم أسبوعية عالمية وقطرية بالعناوين الأكثر شعبية على خدمته.وقال بابلو بيريز دي روسو ، نائب رئيس Netflix لاستراتيجية المحتوى، في منشور بالمدونة للإعلان عن الموقع الجديد ، إن القوائم تستند إلى الساعات التي تم عرضها من الاثنين إلى الأحد في الأسبوع السابق لكل من العناوين الأصلية والمرخصة .

وقمنا بتقسيم القوائم على النحو التالي: أفضل 10 قوائم عالمية للأفلام (الإنجليزية)، والتلفزيون (الإنجليزية) ، والأفلام (غير الإنجليزية) والتلفزيون (غير الإنجليزية) ، بالإضافة إلى تصنيفات لأكثر من 90 دولة، وقال المدير التنفيذي أن الموقع متاح حاليًا باللغتين الإنجليزية والإسبانية ، مع المزيد من اللغات في عام 2022.

وسنعتمد الآن الصفوف العشرة الأولى التي وصلت إلى موقع Netflix الرئيسي العام الماضي أيضًا على ساعات المشاهدة ، بهدف تسهيل معرفة ما يشاهده الآخرون أكثر من أي وقت مضى.

وأقر بيريز دي روسو أنه من الصعب التوصل إلى مقياس شائع عالميًا لقياس نجاح البث، لكنه قال إن ساعات المشاهدة تبدو كمؤشر قوي على شعبية فيلم أو برنامج تلفزيوني. وقال إنه أدرك أن الساعات التي يتم مشاهدتها "تفضل المسلسلات والأفلام الطويلة"، مضيفًا أنه "من الصعب التقاط الفروق الدقيقة في أنواع الترفيه المختلفة بمقياس واحد، ستنشر Netflix أيضًا قوائم متخصصة من حين لآخر، على سبيل المثال، أهم الميزات الوثائقية أو برامج الواقع، التي يحبها أعضاؤنا ولكنها قد تظهر بشكل أقل بروزًا في هذه القوائم "، إلى جانب السماح لك بمشاهدة ما هو شائع وأين ، يقدم موقع Netflix الجديد لأعلى 10 أفكارًا لأشياء جديدة لمشاهدتها. 

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نتفليكس تطلق موقعا جديداً لأفضل 10 تصنيفات لديها بمقاييس محدثة نتفليكس تطلق موقعا جديداً لأفضل 10 تصنيفات لديها بمقاييس محدثة



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