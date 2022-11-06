تيك توك تختتم فعاليات برنامج tiktok creator hub وتعلن أسماء خمسة فائزين في المسابقة
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"تيك توك" تختتم فعاليات برنامج TikTok Creator Hub وتعلن أسماء خمسة فائزين في المسابقة

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العرب اليوم - "تيك توك" تختتم فعاليات برنامج TikTok Creator Hub وتعلن أسماء خمسة فائزين في المسابقة

تطبيق "تيك توك"
واشنطن- العرب اليوم

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع تيك توك - منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا - فعاليات برنامج TikTok Creator Hub بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والذي يهدف إلى تشجيع الشباب على طرح أفكار وابتكار حلولاً للقضايا المختلفة، والتعرف على المواهب وبناء المهارات لدعم ورعاية الجيل القادم من المبدعين، وقد تناولت نسخة هذا العام قضية التغير المناخي،  بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27.  

وخلال ختام فعاليات برنامج  TikTok Creator Hub أعلنت وزارة الشباب والرياضة والمنصة أسماء خمسة فائزين في مسابقة البرنامج، والذي قد تم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم المسؤولة عن المسابقة، والمكونة من ممثلي وزارة الشباب والرياضة وكل من المغامر ورائد الأعمال والمتحدث التحفيزي عمر سمرة، وصانعة محتوى The Good News مريم سوليكا، وصانع محتوى إبداعي وطالب في كلية الطب أحمد صبري، وصانع محتوى إبداعي ومخرج محمد البرعي. وقد تم الاعلان عن الفائزين بالبرنامج وهم أحمد على، ورنا فراج، وملك حاتم، ومحمد الشربجى، ومحمد عصام.  

في هذا الصدد، أعرب الأستاذ / محمد سعيد مازن وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير،  عن سعادته بالتعاون مع منصة تيك توك في برنامج TikTok Creator Hub، مشيدًا بالإقبال الكبير من جانب الشباب للمشاركة بأفكارهم وآرائهم، لافتاً إلى أن البرنامج نجح في الكشف عن أن الشباب لديه وعي كبير بالقضايا المحيطة به ويملك حلولاً فعالة وآراء يعتد بها، خاصة في مجال البيئة وقضية التغير المناخي. 

  و من جانبه قال الدكتور محمد حسن، معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية "نهدف من خلال التعاون مع تيك توك إلى تسليط الضوء على المواهب الجديدة ودعم ورعاية الجيل القادم من المبدعين عن طريق تزويدهم بالمعرفة المطلوبة والارتقاء بالمحتوى الخاص بهم، إضافة إلى تقديم النصح والمشورة بما يخدم تطوير مسارات حياتهم المهنية كصناع محتوى ابداعي".   من جانبها صرحت فرح طوقان، رئيسة قسم السياسات العامة بتيك توك شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، إن تيك توك لديها التزام بمواصلة تعليم وإلهام المجتمعات في جميع أنحاء العالم حول القضايا المختلفة، بالشراكة مع المبدعين والمنظمات التي تتبنى نفس الاهتمامات، مؤكدة على دور المنصة في بناء جيل واعٍ بالبيئة كجزء من التأثير الثقافي المجتمعي للمنصة، وشددت على استمرار TikTok Creator Hub على مدار السنوات القادمة في طرح قضايا مجتمعية جديدة.  

وقد حقق برنامج TikTok Creator Hub نجاحا كبيراً وإقبالاً ملحوظًا من قبل الشباب، حيث نجح في تشجيعهم على إطلاق العنان للإبداع ودعم التغيير الإيجابي، من خلال العمل مع المبدعين ومجتمع المنصة لتوفير فرصة للجيل الجديد للتعبير عن آرائه نحو قضية تغير المناخ، وإنتاج محتوى مؤثر يسهل الوصول إليه، كما نجح البرنامج في نشر الوعي وتشجيع الاستدامة والعمل المناخي. 

  يهدف برنامج TikTok Creator Hub إلى تشجيع الشباب على مشاركة أفكارهم والمشاريع التي تساهم في مجال معين أو إحداث تغيير، كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تحديد المواهب وربطها بالموجهين المناسبين وخبراء اكتشاف وتقييم المهارات، وقد انقسم البرنامج إلى ثلاث مراحل رئيسية، هي فيديوهات تعليمية عبر الانترنت، وجلسة التدريب المباشر، وعملية التحكيم لاختيار الفائزين في المسابقة.  

وشمل برنامج TikTok Creator Hub عدة حلقات تهدف إلى تعليم المستخدمين كيفية صنع محتوى مميز، عن طريق أدوات التحرير والتعديل الخاصة بمنصة تيك توك والتطبيقات المساعدة لها، وزيادة التفاعل على المنصة واستخدام الفضاء الالكتروني لنشر الوعي، وذلك بهدف تشجيع الشباب على التغيير الإيجابى من خلال صناعة محتوى إبداعي، وتعلم كيفية العمل مع المؤسسات والعلامات التجارية، إلى جانب إنشاء إستراتيجية خاصة لوسائل التواصل الاجتماعي لصناع المحتوى ووضع جدول لتنظيم المحتوى، فضلاً عن ورشة عمل حضرها عدد من المتخصصين والشباب الذين تم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم للمشاركة في التصفيات النهائية للمسابقة الخاصة بالبرنامج.   -انتهى- عن منصة "تيك توك" هي منصة رائدة عالمياً لتصوير مقاطع الفيديو القصيرة عبر الجوّال. وتكمن مهمتنا في إلهام الناس وإثراء حياتهم من خلال منحهم القدرة على التعبير الإبداعي وتزويدهم بتجربة غنية وممتعة وإيجابية. تنتشر مكاتب تيك توك في كل من لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وباريس وبرلين ودبي ومومباي وسنغافورة وجاكرتا وسيؤول وطوكيو.

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تيك توك تختتم فعاليات برنامج tiktok creator hub وتعلن أسماء خمسة فائزين في المسابقة تيك توك تختتم فعاليات برنامج tiktok creator hub وتعلن أسماء خمسة فائزين في المسابقة



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