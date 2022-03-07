كوريا الجنوبية توافق على قواعد قانون تستهدف أبل وغوغل

وافقت كوريا الجنوبية على قواعد مفصلة لقانون يحظر مشغلي متاجر التطبيقات المهيمنة مثل Apple و Alphabet's Google من إجبار مطوري البرمجيات على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم، حسبما ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد. وأقرت كوريا الجنوبية القانون، وهو تعديل لقانون أعمال الاتصالات ، العام الماضي، وكان هذا أول كبح من هذا القبيل من قبل اقتصاد كبير على Apple و Google ، اللتين تواجهان انتقادات عالمية لمطالبتهما باستخدام أنظمة دفع احتكارية تتقاضى عمولات تصل إلى 30٪. وستدخل القواعد، التي تسمى قانون الإنفاذ، حيز التنفيذ في 15 مارس، وهي تحدد أن القانون يحظر "فعل فرض طريقة دفع معينة لمزود محتوى الهاتف المحمول" من خلال الاستخدام غير العادل لوضع مشغل سوق التطبيقات، الجهة المنظمة وقالت لجنة الاتصالات الكورية (KCC) في بيان. وقال هان سانج هيوك، رئيس مجلس إدارة KCC: "من أجل منع التجنب التنظيمي غير المباشر، تم وضع معايير وأنواع الأعمال المحظورة متماسكة بإحكام قدر الإمكان في النطاق الذي يفوضه القانون"، وتشمل الأعمال المحظورة مشغلي سوق التطبيقات تأخير مراجعة محتوى الهاتف المحمول بشكل غير عادل، أو رفض أو تأخير أو تقييد أو حذف أو حظر التسجيل أو التجديد أو فحص محتوى الهاتف المحمول الذي يستخدم طرق دفع من طرف ثالث. وقالت القواعد إن الغرامات المحتملة للمخالفات سترتفع إلى 2٪ من متوسط ​​الإيرادات السنوية من الممارسات التجارية ذات الصلة.