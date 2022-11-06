حطام صاروخ صيني يزن 23 طنًا يسقط على الأرض قريبًا فوق المحيط الهادئ

سقطت قطعة من الحطام الفضائي تزن 23 طنًا من إطلاق الصين لصاروخ Long March 5B بأمان في جنوب وسط المحيط الهادئ بعد إثارة تساؤلات حول المكان الذي سيهبط فيه مرة أخرى، وتم سقوط قطعة الحطام الضخمة المعنية من المرحلة الأساسية لصاروخ لونج مارش 5 بي المستخدم لإطلاق الوحدة الثالثة والأخيرة إلى محطة تيانجونج الفضائية الصينية. كما هو الحال في عمليات الإطلاق السابقة للصاروخ نفسه، سمحت الصين للمرحلة الأساسية بالوصول إلى المدار دون أي وسيلة لدفع نفسها إلى الأرض بطريقة آمنة. أصبح هذا حدثًا شائعًا إلى حد ما، حيث لم يتم تصميم Long March 5B مع أي ميزات تمكنه من الخروج بأمان بعد الإطلاق. هذا يعني مرة أخرى، أن العالم راقب وخلق تنبؤات حول مكان وزمان سقوط الحطام الفضائي للصاروخ بناءً على أفضل البيانات المتاحة، ولحسن الحظ، سقط جسم الصاروخ الضخم في المحيط الهادئ، وفقًا لقيادة الفضاء الأمريكية. وتم تأكيد عودة صاروخ الصين Long March 5B إلى الغلاف الجوي فوق جنوب وسط المحيط الهادئ، حيث قامت قيادة الفضاء الأمريكية بالتغريد في وقت لاحق ( أن "عودة ثانية في الغلاف الجوي مرتبطة بـ Long March 5B حدثت فى فوق شمال شرق المحيط الهادئ محيط.