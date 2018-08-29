على ما يبدو أن شركة أبل تختبر تكامل تطبيق الموسيقى التابع لها Apple Music مع منصة Android Auto الخاصة بالسيارات، حيث يمكن للمستخدمين المسجلين فى البرنامج التجريبى من Apple Music الآن تشغيل التطبيق داخل سيارتهم بسهولة.
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فيأتى هذا التكامل من خلال تحديث جديد أطلقته الشركة للتطبيق، والذى وفر عدد من المميزات الجديدة الأخرى التى تمت إضافتها فى التحديث الأخير.
وبعد تثبيت الإصدار 2.0.0 من Apple Music، سيتمكن المستخدمين من الاعتماد عليه كمصدر للاستماع إلى الموسيقى على Android Auto، بالإضافة إلى التحكم فى التشغيل، فهناك عدد قليل من التحسينات الأخرى.
وقد وفرت أبل فى هذا التحديث إمكانية البحث باستخدام الكلمات، إضافة إلى إمكانية بدأ محطة مخصصة لأى موسيقى الفنان بنقرة واحدة، بالإضافة إلى بعض الأغانى المقترحة فى النهاية.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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