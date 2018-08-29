

على ما يبدو أن شركة أبل تختبر تكامل تطبيق الموسيقى التابع لها Apple Music مع منصة Android Auto الخاصة بالسيارات، حيث يمكن للمستخدمين المسجلين فى البرنامج التجريبى من Apple Music الآن تشغيل التطبيق داخل سيارتهم بسهولة.



ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فيأتى هذا التكامل من خلال تحديث جديد أطلقته الشركة للتطبيق، والذى وفر عدد من المميزات الجديدة الأخرى التى تمت إضافتها فى التحديث الأخير.

وبعد تثبيت الإصدار 2.0.0 من Apple Music، سيتمكن المستخدمين من الاعتماد عليه كمصدر للاستماع إلى الموسيقى على Android Auto، بالإضافة إلى التحكم فى التشغيل، فهناك عدد قليل من التحسينات الأخرى.

وقد وفرت أبل فى هذا التحديث إمكانية البحث باستخدام الكلمات، إضافة إلى إمكانية بدأ محطة مخصصة لأى موسيقى الفنان بنقرة واحدة، بالإضافة إلى بعض الأغانى المقترحة فى النهاية.