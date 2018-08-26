ميزة جديدة من إنستجرام تسمح للطلاب بالتواصل عبر التطبيق

كشفت شبكة مشاركة الصور الاجتماعية "إنستجرام"، أنها تختبر حاليا ميزة جديدة والتى تسعى من خلالها لجمع المستخدمين الطلاب حسب مجتمعهم الدراسى معا، حيث من شأن هذه الخطوة أن تجعل إنستجرام أقرب إلى تطبيق فيس بوك.
ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى فتطالب شبكة إنستجرام المستخدمين بالانضمام إلى مجتمع الكلية أو الجامعة والتواصل مع الطلاب الآخرين، وهى الميزة التى توفرها فيس بوك مثل عرض نفس الأصدقاء الذين يدرسون فى جامعة معينة معا، أو الذين يعملون فى مكان واحد.
وبمجرد أن يشترك المستخدم بها، فإنها تتيح له إضافة عام دراسى وسنة تخرج، ثم يمنحه حق الوصول إلى قوائم فئات الطلاب الآخرين الذين اختاروا المشاركة، ويمكن توجيه الرسائل إليهم، أو مشاهدة قصصهم العامة.
وبالنظر إلى الميزة الجديدة يظهر أن انستجرام يحاكى الكثير من مميزات سناب شات لجذب المستخدمين الشباب بما فى ذلك القصص، وتقوم شبكة إنستجرام بالتحقق من الطالب، باستخدام المعلومات التى شاركها الناس علنًا حول جامعتهم والحسابات التى يتابعونها والعلاقات الأخرى التى لديهم، ونظرا لأن الميزة قيد الاختبار حاليا، فيبدو أنها تسمح لأى شخص بالانضمام كطالب حتى وإن لم يكن طالب بالفعل.
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