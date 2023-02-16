عودة «تويتر» للعمل بعد عطل 30 دقيقة

أعلنت وسائل إعلام محلية الأربعاء، عن عودة تطبيق تويتر للعمل بعد تعطله لنحو نصف ساعة في الشرق الأوسط، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

فيما أشارت الى أن تطبيق تويتر أصبح معطلًا عن العمل في عدد من الدول بالشرق الأوسط منذ نصف ساعة.