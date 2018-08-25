

فى مايو الماضى نجح "فيس بوك" فى الوفاء بالوعود السابقة وبدأ بوضع علامات على الإعلانات ذات الصلة بالانتخابات والقضايا المتعلقة بالولايات المتحدة بالإضافة إلى من دفع ثمنها.

واليوم، بدأت المنصة فى إطلاق واجهة برمجة التطبيقات التى يمكن للباحثين والصحفيين استخدامها لتحليل الإعلانات التى تظهر على Facebook بسهولة أكبر، على الرغم من أنها مفتوحة فقط لمجموعات وأفراد محددين خلال فترة اختبار أولية.

وتتيح واجهة برمجة التطبيقات للمستخدمين إمكانية إجراء مسح لبيانات الأرشيف حسب من أنشأ الإعلان وتاريخ البدء والانتهاء وبيانات الأداء مثل إجمالى الإنفاق ومرات الظهور.

كما يمكنهم أيضًا الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالعمر والجنس ومكان الأشخاص الذين تصل إليهم الإعلانات، ومن المفترض أن يساعد ذلك المستخدمين على فهم المزيد من الأمور المتعلقة بالإعلانات السياسية.

,ستقوم الشبكة الاجتماعية بفتحها فقط لمجموعة مختارة من الناشرين والأكاديميين والباحثين فى البداية، وستعمل على استقبال ردود الفعل لتحسين واجهة برمجة التطبيقات قبل طرحها بشكل أكبر..