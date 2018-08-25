فى مايو الماضى نجح "فيس بوك" فى الوفاء بالوعود السابقة وبدأ بوضع علامات على الإعلانات ذات الصلة بالانتخابات والقضايا المتعلقة بالولايات المتحدة بالإضافة إلى من دفع ثمنها.
واليوم، بدأت المنصة فى إطلاق واجهة برمجة التطبيقات التى يمكن للباحثين والصحفيين استخدامها لتحليل الإعلانات التى تظهر على Facebook بسهولة أكبر، على الرغم من أنها مفتوحة فقط لمجموعات وأفراد محددين خلال فترة اختبار أولية.
وتتيح واجهة برمجة التطبيقات للمستخدمين إمكانية إجراء مسح لبيانات الأرشيف حسب من أنشأ الإعلان وتاريخ البدء والانتهاء وبيانات الأداء مثل إجمالى الإنفاق ومرات الظهور.
كما يمكنهم أيضًا الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالعمر والجنس ومكان الأشخاص الذين تصل إليهم الإعلانات، ومن المفترض أن يساعد ذلك المستخدمين على فهم المزيد من الأمور المتعلقة بالإعلانات السياسية.
,ستقوم الشبكة الاجتماعية بفتحها فقط لمجموعة مختارة من الناشرين والأكاديميين والباحثين فى البداية، وستعمل على استقبال ردود الفعل لتحسين واجهة برمجة التطبيقات قبل طرحها بشكل أكبر..
GMT 02:54 2018 السبت ,25 آب / أغسطسفيس بوك تزيل تطبيق VBN التابع لها من آب ستور
GMT 02:51 2018 السبت ,25 آب / أغسطستويتر تتيح أدوات فلترة جديدة فى صندوق الرسائل
GMT 02:41 2018 السبت ,25 آب / أغسطسبعد"فيس بوك وتويتر" جوجل ينضم للقائمة ويحظر 39 قناة إيرانية على يوتيوب
GMT 02:29 2018 السبت ,25 آب / أغسطسناسا تطلق تطبيق واقع افتراضى لالتقاط صور فى الفضاء
GMT 02:17 2018 السبت ,25 آب / أغسطسهاكرز يربحون 500 ألف دولار عبر تهديد مشاهدى المحتويات الإباحية
ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
أرسل تعليقك