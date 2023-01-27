واشنطن تعلن عن تفكيك شبكة لفيروس الفدية مسؤولة عن ابتزاز بمئات الملايين من الدولارات

أعلن وزير العدل الأمريكى تفكيك شبكة دولية لفيروس الفدية مسؤولة عن محاولة ابتزاز بمئات ملايين الدولارات، بحسب شبكة العربية، وأكدت وزارة العدل الأمريكية، أن خلية الفدية الإلكترونية المفككة ابتزت 100 مليون دولار من مئات الضحايا عالميا.

من ناحية أخرى، ادعى أحد المتسللين أنه حصل على بيانات 400 مليون مستخدم على تويتر، وطلب من الرئيس التنفيذى للشركة إيلون ماسك شرائها حتى يتمكن من تجنب دفع غرامة من الاتحاد الأوروبي لخرق بيانات GDPR، حيث قدم ممثل التهديد أيضًا عينة من البيانات كدليل ويدعي أنها تتضمن رسائل بريد إلكتروني بالإضافة إلى أرقام هواتف المشاهير والسياسيين وغيرهم.