إنستجرام يطرح ميزة جديدة لعرض المنشورات الموصى بها



لاحظ بعض مستخدمى إنستجرام تحديثًا جديدا، والذى يتضمن مشاركات جديدة موصى بها لم تكن موجودة مسبقًا، وقال التطبيق عبر منشور بمدونته الرسمية: "هدفنا هو جعل Feed أفضل مكان للمشاركة والتواصل مع الأشخاص والاهتمامات، والآن مع المشاركات الموصى بها، يمكنك أن ترى أكثر مما يتم مشاركته من قبل مجتمعنا".



ووفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، تشبه هذه الإضافة الجديدة ميزة الأشخاص أو الصفحات الموصى بها التى تم دمجها بالفعل فى منتصف خلاصات المستخدم، لكن المنشورات الموصى بها تظهر الآن فى أسفل الخلاصة.

وأوضح إنستجرام أن المحتوى الذى يظهر فى مكان المشاركات الموصى به سيعتمد على الصور ومقاطع الفيديو الأخرى التى يفضلها المستخدمون، وسيكون بعيدا عن تحديثات الأصدقاء.

ولا تتوفر الميزة إلا فى مراحل الاختبار، لذا لن يراها جميع المستخدمين، وستظهر هذه المنشورات فى نهاية newsfeed، بعد مشاهدة المستخدمين للمحتوى المنشور من قبل الأشخاص الذين يتابعونهم فعليًا، وعندئذٍ، سيكون للمستخدمين حرية الاختيار، إما لرؤية المشاركات الأقدم أو الاطلاع على المشاركات الموصى بها.