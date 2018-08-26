إنستجرام يطرح ميزة جديدة لعرض المنشورات الموصى بها

لاحظ بعض مستخدمى إنستجرام تحديثًا جديدا، والذى يتضمن مشاركات جديدة موصى بها لم تكن موجودة مسبقًا، وقال التطبيق عبر منشور بمدونته الرسمية: "هدفنا هو جعل Feed أفضل مكان للمشاركة والتواصل مع الأشخاص والاهتمامات، والآن مع المشاركات الموصى بها، يمكنك أن ترى أكثر مما يتم مشاركته من قبل مجتمعنا".
ووفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، تشبه هذه الإضافة الجديدة ميزة الأشخاص أو الصفحات الموصى بها التى تم دمجها بالفعل فى منتصف خلاصات المستخدم، لكن المنشورات الموصى بها تظهر الآن فى أسفل الخلاصة.
وأوضح إنستجرام أن المحتوى الذى يظهر فى مكان المشاركات الموصى به سيعتمد على الصور ومقاطع الفيديو الأخرى التى يفضلها المستخدمون، وسيكون بعيدا عن تحديثات الأصدقاء.
ولا تتوفر الميزة إلا فى مراحل الاختبار، لذا لن يراها جميع المستخدمين، وستظهر هذه المنشورات فى نهاية newsfeed، بعد مشاهدة المستخدمين للمحتوى المنشور من قبل الأشخاص الذين يتابعونهم فعليًا، وعندئذٍ، سيكون للمستخدمين حرية الاختيار، إما لرؤية المشاركات الأقدم أو الاطلاع على المشاركات الموصى بها.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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