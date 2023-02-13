الناتو يؤكد وقوع هجوم إلكتروني أثر على مواقعه

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقوع هجوم إلكتروني أثر على مواقعه الإلكترونية. وقال مسؤول في الحلف :"خبراء الإنترنت في الناتو يتصدون بنشاط للهجوم الذي يؤثر على بعض مواقع الناتو. ويتعامل الناتو مع الحوادث الإلكترونية بشكل منتظم، ويأخذ الأمن السيبراني على محمل الجد".وجاء التعليق بعد أن أشارت تقارير في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن قراصنة مؤيدين لروسيا استهدفوا موقع مقر عمليات قيادة حلف الناتو وغيره ، مما جعل الوصول إليه غير ممكن مؤقتا.