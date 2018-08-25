فيس بوك تزيل تطبيق vbn التابع لها من آب ستور

اعتبرت شركة أبل المالكة لمتجر "آب ستور"، أن تطبيق الأمان Onavo Protect التابع لفيس بوك ينتهك قواعد متجرها، وطلبت أبل من الشبكة الاجتماعية أن تزيله، وهو الأمر الذى فعلته فيس بوك فى النهاية.
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فيعد Onavo Protect هو تطبيق VPN تمكنت شركة فيس بوك من شراءه عام 2013، حيث استحوذت فيس بوك على هذا التطبيق ليس فقط لتوفير اتصال أمن للمستخدمين، ولكن الأهم من ذلك، لجمع البيانات حول عاداتهم على الإنترنت التى تتجاوز فيس بوك، وما يتعلق بالتطبيقات الأخرى.
وتأتى هذه الخطوة بعدما أضافت أبل قواعد خصوصية جديدة فى يونيو 2018، والتى كان الهدف منها منع المطورين من بيع معلومات المستخدمين المجمعة إلى أطراف ثالثة، ويبدو أن تطبيق Onavo Protect لم يلتزم ببعض هذه القواعد، ولكن بدلاً من إزالته فقط أعطت شركة أبل لمطورى التطبيق مهلة وتركوا لهم كيفية اتخاذ القرار، لتقوم فيس بوك فى النهاية بحذف التطبيق.
ولعل حقيقة قيام فيس بوك بإزالة التطبيق، بدلاً من إجراء تغييرات عليه ليتناسب مع قواعد متجر أبل، هو دليل على معرفة مدى أهمية جانب جمع المعلومات فى التطبيق، ومن المنتظر أن يستمر Onavo Protect فى العمل لأولئك المستخدمين الذين قاموا بتثبيته ولكن لن يتلقوا أى تحديثات إضافية.
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