البيت الأبيض يأمر موظفيه بحذف ”تيك توك”

كشفت سعاد ياي شين كاتبة صينية، السبب وراء قرار البيت الأبيض بإعطاء مُهلة لموظفيه لحذف تطبيق "تيك توك".

وخلال مداخلة هاتفية ، أوضحت "شين"، أن الشركة الصينية التي تمتلك تطبيق "تيك توك"، نفت الاتهامات المتعلقة بالتجسس أو تهديد أمن المعلومات والبيانات الشخصية للمستخدمين.