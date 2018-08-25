تويتر تتيح أدوات فلترة جديدة فى صندوق الرسائل



أعلنت شبكة التغريدات المصغرة "تويتر" عن إطلاق ميزة جديدة متاحة لأولئك الذين يتلقون الكثير من الرسائل المباشرة وليس لديهم وقت للرد على الجميع، حيث تمت إضافة أداة تصفية جديدة، مما يسهل تصفية طلبات الرسائل فى النهاية التى يتلقاها المستخدم، وهو متاح على كل من أندرويد وiOS.



ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فقد أعلنت تويتر عن تحديث جديد لخاصية الرسائل على شبكتها الاجتماعية، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن إرسال الرسائل للجميع، لكن ستظهر بعضها فى قسم طلبات الرسائل، وليس فى قسم الرسائل الواردة بشكل مباشر وهو ما يشبه ميزة Others فى صندوق رسائل فيس بوك.

وسيلاحظ المستخدمين وجود خيارين عند فتح قسم الرسائل، بحيث يظهر خيار الرسائل الواردة، وبجانبه خيار طلبات الرسائل ويمكن التنقل بينهم فى التطبيق عبر الهاتف الذكى عن طريق السحب بشكل أفقى.

ومع هذا التحديث الجديد، فإن متلقى الرسالة سيجد الرسائل من الأشخاص الذين يتابعهم ضمن البريد الوارد، فيما ستظهر الرسائل ضمن الطلبات فى حال كان متلقى الرسالة ليس بمتابع للمرسل، كما يمكن للمستخدمين أيضا فلترة الرسائل من الإعدادات للتحكم فى نوعية الرسائل التى يمكن للأخرين إرسالها قبل وصولها لطلبات الرسائل.