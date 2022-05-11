أوقفت فيسبوك العديد من الخدمات التي تتبعت موقعك في الوقت الفعلي - بما في ذلك الأصدقاء القريبون وتنبيهات الطقس وسجل الموقع والموقع في الخلفية - بسبب "الاستخدام المنخفض"، كما رصده 9to5Mac. في إشعار تم إرساله إلى الأشخاص الذين استخدموا الميزة في الماضي ، يقول Facebook إنه سيتوقف عن جمع البيانات المرتبطة بهذه الميزات في 31 مايو وسوف يمسح أي بيانات مخزنة في الأول من أغسطس.ونقل موقع ذا فيرج التقني عن المتحدث بإسم شركة Meta الأم للفيسبوك المتحدث إميل فازكويز قوله: "بينما نقوم بإيقاف بعض الميزات المستندة إلى الموقع على فيسبوك بسبب الاستخدام المنخفض، لا يزال بإمكان الأشخاص استخدام خدمات الموقع لإدارة كيفية جمع معلومات الموقع الخاصة بهم واستخدامها". هذا لا يعني أن Facebook سيتوقف عن جمع بيانات الموقع تمامًا، كما هو مذكور في مذكرته للمستخدمين ، يقول فيسبوك إنه "سيواصل جمع معلومات الموقع لتجارب أخرى" لتقديم الإعلانات ذات الصلة وعمليات تسجيل الوصول إلى الموقع بما يتماشى مع سياسة البيانات الخاصة به. يمكنك عرض أو تنزيل أو حذف أي بيانات موقع محفوظة على النظام الأساسي ضمن قائمة الإعدادات والخصوصية. بخلاف ذلك سيحذف فيسبوك تلقائيًا أي بيانات مخزنة تتعلق بخدماته المتوقفة في الأول من أغسطس.