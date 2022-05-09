إنستجرام يَبدأ اختبار عرض الرموز غير القابلة للاستبدال على صفحات المٌستخدمين الشخصية

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta المالكة لفيسبوك وإنستجرام أن تطبيق إنستجرام Instgram سيبدأ هذا الأسبوع في اختبار عرض الرموز غير القابلة للاستبدال NFT على صفحات المستخدمين الشخصية.وأفاد زوكربيرج في منشور على فيسبوك بأنه يسعى لإدخال العملات الرقمية و NFT ليس فقط في عالم الميتافيرس بل في وسائل التواصل الاجتماعي حيث أن NFT عبارة عن أصول فريدة تمنح اللاعبين والفنانين وهواة الجمع الملكية الكاملة لعناصرهم الرقمية. وتقوم الميزة الجديدة بإنستجرام على إتاحة عرض NFTs ثلاثية الأبعاد في قصص إنستجرام باستخدام خاصية الواقع المعزز، مما يعني وضع الفن الرقمي في مساحات فعلية مثل تطبيق إنستجرام.وقام آدم موسيري رئيس إنستجرام بالتأكيد على نية إنستجرام لإطلاق ميزة الNFT، وقال إن المستخدمين سيستطيعون مشاركة NFTs التي قاموا بإنشائها و شراؤها وبيعها في صفحاتهم الشخصية عبر الfeed والقصص stories والرسائل. جدير بالذكر أن الميزة الجديدة من إنستجرام ستكون مجانية تماما، وكل ما يتطلبه الأمر هو عرض الفنانين لـNFTs وتداول عملية البيع والشراء من قِبل المستخدمين على المنصة. وسيبدأ إطلاق النسخة التجريبية في الولايات المتحدة.وعلى الرغم من أن تطبيق إنستجرام مؤسسة مركزية، وان عالم الويب ٣ يتميز باللامركزية بما فيه الـNFT وتداول العملات الرقمية المشفرة التي تتطلب حرية مطلقة بين المستخدمين، فإن إنستجرام يرحب بدخول ال NFT في عالمه ويعبر عن رغبته في الاستفادة من مميزات عالم ويب ٣