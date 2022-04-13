انستجرام يقلل قيمة أرباح منشئ فيديوهات reels

كشف تقرير حديث إن انستجرام خفض مدفوعات منشئ المحتوي "المبدعين" مع زيادة المقاييس المستهدفة لتحقيق الدخل على الشبكة. ووفقًا لصحيفة The Financial Times اليومية العالمية للأعمال، انخفضت مدفوعات المبدعين لكل مشاهدة بنسبة تصل إلى 70٪، وتتطلب مقاطع الفيديو دفع ملايين المشاهدات. ولم يتم الكشف عن التغييرات في نظام الدفع، وفقًا للمبدعين، من قبل الشركة،

ارتفع الحد الأدنى الشخصي لمنشئ المحتوى لكسب ما يصل إلى 35000 دولار من 58 مليون إلى 359 مليون مشاهدة. وقالت Meta إنها تختبر مكافآت Reels على انستجرام وفيس بوك، مما قد يتسبب في "تذبذب" المدفوعات حتى يتم تحديث نماذج التسعير. وفي يوليو من العام الماضي، كشف انستجرام النقاب عن برنامج Reels Play Bonus، الذي يعوض المبدعين الذين ينشرون على Reels، استنساخ فيديو قصير على غرار TikTok على انستجرام. وفي الوقت الذي يقاتلون فيه للحفاظ على المنتجين على منصاتهم، أنشأت TikTok وSnapchat مجموعات مماثلة من الأموال ليتم توزيعها.