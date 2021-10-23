كشف تقرير حديث أن تطبيق واتس آب يعمل على ميزة جديدة ستتيح للمستخدمين الاستماع إلى الرسائل الصوتية قبل إرسالها، مع ملاحظة أن الميزات الجديدة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من Android وiOS.وفي وقت سابق، طرح واتس آب إمكانية زيادة سرعة الرسائل الصوتية، فيما طالب العديد من المستخدمين بمعاينة الرسالة الصوتية قبل إرسالها، وقد حقق واتس آب أخيرًا شوق المستخدمين، ويمكنك الآن سماع الرسائل الصوتية قبل إرسالها. يمكنك أيضًا اختيار حذفه أو إرساله.

يمكن أيضًا زيادة سرعة تشغيل الرسائل الصوتية على واتس آب، وبمجرد تلقي رسالة صوتية، ستتمكن من الاستماع إليها بسرعة أعلى.

خطوات لسماع رسائل واتس آب الصوتية قبل إرسالها

الخطوة 1: افتح تطبيق واتس آب الخاص بك

الخطوة 2: افتح مربع الدردشة الخاص بالشخص الذي تريد إرسال رسالة صوتية

الخطوة 3: أمسك الميكروفون وقم بتسجيل الرسالة الصوتية

الخطوة 4: انقر فوق الزر "تشغيل" أثناء الضغط على زر الميكروفون.

الخطوة 5: ستتمكن من الحذف أو الإرسال من خلال الاستماع إلى الرسالة المسجلة بالكامل.

يعمل واتس آب أيضًا على ردود الفعل على الرسائل ، والتي ستتيح لك الرد على الرسائل، كما يمكنك وضع رمز تعبيري على رسالة للتعبير عما تشعر به حيال ذلك، مع ملاحظة أن ميزة ردود الفعل على الرسائل متاحة بالفعل على Instagram و Twitter و iMessage.