ميزة في iphone xs ستحصل عليها هواتف أيفون المقبلة

فيما لا يقل عن شهر قد كشفت أبل عن هاتفيها iPhone XS وXS Max وiPhone XR من IP67، وجاءت الهواتف بميزة مقاومة الماء والأتربة، ووفقا لمذكرة بحثية للمحلل "مينج تشى كو"، أن الشركة ستظل محفظة على تلك الميزة بهواتفها المقبلة.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى فلا يعد هذا مفاجئًا نظرًا لأن خط إنتاج هواتف أيفون لهذا العام تحتوى على أعلى مستوى ممكن من مقاومة الماء والأتربة وفقًا لمعيار IP، إلا أن أبل يمكنها تحسين أجهزتها الحالية عن طريق زيادة المقاومة لتغطية مستويات أعلى من الضغط أو العمق.

ووفقا للموقع فعلى الرغم من ذلك لن يكون هذا هو الحال لذلك يجب على المستهلكين أن يتوقعوا نفس تقييم IP68 بحد أقصى 2 متر لمدة 30 دقيقة، رغم أن أمام أبل عاما كاملا للإعلان عن هواتفها الجديدة.