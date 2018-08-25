ناسا تطلق تطبيق واقع افتراضى لالتقاط صور فى الفضاء



أنشأت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية تطبيقى "واقع افتراضى" يتيحان للمستخدمين التقاط صور "سيلفي" فى الفضاء الخارجى أمام مواقع كونية رائعة، إضافة إلى القدرة على استكشاف نظام الكواكب الخارجى والذى يضم 7 كواكب بحجم الأرض تقريبا.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فإن التطبيقين يحملان أسماء Selfies وExoplanet Excursions وتم إطلاقهما للاحتفال بالذكرى السنوية رقم 15 لإطلاق تلسكوب Spitzer Space التابع لناسا.

وقالت وكالة الفضاء الامريكية فى بيان لها إن اكتشافات سبيتزر المذهلة والصور المذهلة هى قلب هذه المنتجات الجديدة، حيث يتيح تطبيق Selfies للمستخدمين إنشاء لقطات سيلفى للمستخدم فى بدلة فضائية افتراضية، وتظهر أمام مواقع مميزة فى الفضاء مثل التقاط صورة وسط مجرة درب التبانة.

كما يوفر التطبيق أيضا معلومات عن هذه الصور المذهلة، ويوجد فى الوقت الحالى 30 صورة مذهلة للاختيار بينهم، وجميعها مأخوذة من التلسكوب Spitzer، وسيتم إضافة مزيد من الصور من بعثات رحلات الطيران والعلوم البشرية الأخرى فى الوكالة فى المستقبل، وهو متاح لمستخدمى أندرويد وiOS.

أما تطبيق Exoplanet Excursions للواقع الإفتراضى، فإنه تطبيق واقع إفتراضى يأخذ المستخدم فى جولة افتراضية إرشادية فى نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1 والتى تعتبر نظام الكواكب الخارجية الوحيدة المعروفة باستضافة 7 كواكب بحجم كوكب الأرض تقريبا.

ومن المنتظر أن يكون تطبيق الواقع الإفتراضى متاح لمستخدمى Oculus وVive من خلال الموقع الرسمى لمهمة Spitzer، وسوف يكون متاح أيضا قريبا عبر متجر Oculus.