مايكروسوفت تختبر عدة طرق لتحسين قائمة ابدأ في windows 11

مايكروسوفت ليست مستعدة للتراجع بعد عن تغييرات التصميم الرئيسية لنظام التشغيل Windows 11، ولكنها على الأقل تختبر بعض الطرق الجديدة لتخصيص نظام التشغيل، باستخدام أحدث إصدار من Windows 11 Insider (22509)، ويمكنك جعل قائمة البدء المُجددة تعرض المزيد من التطبيقات المثبتة، أو المزيد من التطبيقات والملفات الموصى بها ، بالإضافة إلى الوضع الافتراضي الذي يوازن بين الاثنين