تأجيل إطلاق صاروخ روسي مع قمرين أوروبيين بسبب سوء الأحوال الجوية
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تأجيل إطلاق صاروخ روسي مع قمرين أوروبيين بسبب سوء الأحوال الجوية

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العرب اليوم - تأجيل إطلاق صاروخ روسي مع قمرين أوروبيين بسبب سوء الأحوال الجوية

تأجيل إطلاق صاروخ روسي مع قمرين أوروبيين بسبب سوء الأحوال الجوية
واشنطن - العرب اليوم

كشف تقرير عن تأجيل إطلاق الصاروخ "سويوز إس تي بى" مع قمرين صناعيين أوروبيين من طراز Galileo  بسبب سوء الأحوال الجوية وفقا لما نقلته الوكالة الروسية Tass

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تأجيل إطلاق صاروخ روسي مع قمرين أوروبيين بسبب سوء الأحوال الجوية تأجيل إطلاق صاروخ روسي مع قمرين أوروبيين بسبب سوء الأحوال الجوية



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