تقنية جديدة لصناعة مكوّنات الأجهزة الإلكترونية

طوّر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تقنية جديدة تسمح بصناعة مكونات الأجهزة الإلكترونية المصنوعة من المعادن المرنة بطريقة تشبه طباعة الصحف.

تعتمد التقنية التي طورها باحثون من جامعة بيردو الأميركية على الآلات المستخدمة بالفعل في صناعة المعادن على نطاق واسع، ولكنها تحقق السرعة نفسها وكذلك الدقة المعمول بها في عملية طباعة الصحف بغرض إزالة بعض العقبات التي تعترض عملية تصنيع الإلكترونيات.

وتعتمد صناعة الهواتف الخلوية والكمبيوترات اللوحية والمحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على رقائق معدنية صغيرة الحجم لمعالجة البيانات بسرعات عالية.

وتحتاج صناعة هذه الرقائق إلى تمرير قطرات من المعادن السائلة داخل إطارات خاصة على شكل الرقاقة، بطريقة تشبه رش مواد الطلاء على الحائط.