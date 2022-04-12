أثار صعود "تيك توك" النيزكي حيرة Meta (فيس بوك سابقًا) حيث من المقرر أن يتفوق تطبيق الفيديو القصير الصيني على حصة الإعلانات العالمية لمنصة التدوين المصغر تويتر ومنصة مشاركة الصور سناب شات هذا العام. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تلحق "تيك توك" بموقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل من خلال تسجيل 23.6 مليار دولار من إيرادات الإعلانات بحلول عام 2024، وفقًا لصحيفة الجارديان. وقال التقرير يوم السبت "في العام الماضي، تفوقت على الإعلانات العالمية التي أخذتها سناب شات"، ومن المرجح أن تضاعف "تيك توك" ثلاثة أضعاف إيراداتها الإعلانية العالمية 11.6 مليار دولار هذا العام - أكثر من 10.44 مليار دولار لـ سناب شات وتويتر مجتمعين.

وأمضى مستخدم "تيك توك" 19.6 ساعة في المتوسط ​​شهريًا على التطبيق العام الماضي، وفقًا لـ data.ai، وهو ما يعادل فيس بوك الذي يشهد نمو متوقفا لمستخدميه، ويتضاءل بين الجيل Z وجيل الألفية. وبينما لا يزال لدى فيس بوك 2.9 مليار مستخدم نشط شهريًا وانستجرام حوالي 2 مليار، وسجلت Meta إيرادات بقيمة 118مليار دولار العام الماضي، فإن الشركة التي يديرها Mark Zuckerberg قلقة من صعود "تيك توك".

وكان فيس بوك يفقد المستخدمين لبعض الوقت بينما يرتفع استخدام "تيك توك" في الولايات المتحدة، وذكر تقرير أرباح Meta الأخير أن مستخدمي فيس بوك النشطين انخفضوا بنحو 5 آلاف في نهاية العام الماضي. وفي الوقت نفسه، برز "تيك توك" كأفضل تطبيق غير متعلق بالألعاب في الربع الأول من عام 2022 ، حيث حقق 821 مليون دولار من إنفاق المستهلكين في هذا الربع. وعلى جوجل Play، جاء في المرتبة الثانية بعد جوجل وان، الذي تصدّر الرسم البياني بحوالي 250 مليون دولار، وفقًا لـ Sensor Tower، وزعم استطلاع حديث للمراهقين أن "تيك توك" وسناب شات هما أكثر المنصات الاجتماعية شعبية بين المراهقين، مع Instagram في المركز الثالث. قال 3٪ فقط من المراهقين إنهم يفضلون فيس بوك.