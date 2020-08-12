غوغل تؤخر إيقاف تشغيل تطبيقات كروم لفترة أطول قليلاً
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"غوغل" تؤخر إيقاف تشغيل تطبيقات كروم لفترة أطول قليلاً

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العرب اليوم - "غوغل" تؤخر إيقاف تشغيل تطبيقات كروم لفترة أطول قليلاً

شركة غوغل العالمية
واشنطن - العرب اليوم

قررت شركة غوغل تمديد الجدول الزمني لإغلاق تطبيقات كروم لفترة أطول قليلاً، حيث أعلنت الشركة، الإثنين، عن تأخير إيقاف تشغيل تطبيقات كروم.كما تُعد تطبيقات كروم بمثابة تطبيقات يجري تثبيتها في كروم وتعمل بشكل مشابه للتطبيقات التي يجري تشغيلها عبر سطح المكتب، مثل تطبيق Pocket للقراءة لاحقاً، لكن لم يتم تبني هذه التطبيقات على نطاق واسع.

وكانت هذه التطبيقات بمثابة الإصدار الأصلي من غوغل لتقنيات الويب التي تقدم تجربة مماثلة للتطبيقات الأصلية.وقالت الشركة في أغسطس 2016 عندما أعلنت لأول مرة عن خطط لإنهاء دعم المنصة إن "ما يقرب من 1% من المستخدمين على أنظمة التشغيل ويندوز ولينكس وماك يستخدمون تطبيقات Chrome المجمعة بنشاط.

إلى ذلك أوضحت عملاقة البحث في يناير أن تطبيقات Chrome ستتوقف عن العمل على أنظمة التشغيل ويندوز ولينكس وماك هذا العام.

وبالرغم من أن الشركة حددت من الناحية التقنية موعداً نهائياً يتمثل في يونيو 2020، لكن لا يبدو أنها قد اتبعت هذا الموعد. وتقول غوغل الآن إن تطبيقات Chrome ستعمل على أنظمة التشغيل ويندوز ولينكس وماك حتى يونيو 2021.

ويمكن للمؤسسات تمديد دعم تطبيقات Chrome على تلك الأنظمة لمدة عام إضافي، مما يعني أنها ستعمل حتى يونيو 2022.

كما تستشهد غوغل بتعليقات العملاء والشركاء في إجراء هذه التغييرات. وبالرغم من أن سوق كروم الإلكتروني لم يعد يقبل تطبيقات Chrome العامة، غير أن غوغل لا تزال تسمح لعملاء المؤسسات بإرسال تطبيقات جديدة خاصة وغير مدرجة.

وفي حال كنت من مستخدمي نظام التشغيل Chrome OS، فسوف تنهي غوغل دعم تطبيقات Chrome في يونيو 2022 بدلاً من يونيو من العام المقبل.

وبغض النظر عن النظام الذي تستخدمه، تقول غوغل إن دعم تطبيقات Chrome سينتهي بالنسبة لجميع أنظمة التشغيل بحلول يونيو 2022.

إلى ذلك ستظل إضافات كروم تعمل. وتُعد مسألة تصميم إضافات بمثابة أحد الخيارات التي توصي بها غوغل كبديل للمطورين الذين يحتاجون الآن إلى الانتقال بعيداً عن تطبيقات Chrome ولكنهم ما زالوا يريدون تقديم وظائف مماثلة داخل متصفح Chrome.

وتواصل غوغل دعم إضافات كروم والاستثمار فيها على جميع الأنظمة الحالية. وقالت الشركة: "يعد تعزيز نظام بيئي قوي للإضافات أمراً بالغ الأهمية لمهمة كروم، ونحن ملتزمون بتوفير منصة إضافات مفيدة لجعل تجربة التصفح خاصة لجميع المستخدمين".

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غوغل تؤخر إيقاف تشغيل تطبيقات كروم لفترة أطول قليلاً غوغل تؤخر إيقاف تشغيل تطبيقات كروم لفترة أطول قليلاً



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