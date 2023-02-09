حجب موقع تويتر في تركيا بعد يومين من الزلزالين وذكرت منظمة "نت بلوكس" المعنية بمراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت أن القيود على موقع التواصل الاجتماعي بدأت بعد ظهر اليوم، وقد لجأ السكان إلى خوادم إنترنت وسيطة.