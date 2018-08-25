هاكرز يربحون 500 ألف دولار عبر تهديد مشاهدى المحتويات الإباحية

كشف تقرير حديث من موقع "ديلى ميل" البريطانى، أن هناك عملية احتيال جديدة مثيرة للقلق تهدف إلى خداع المستخدمين لدفع فدية من عملات البيتكوين، وحقق القراصنة كما هائلا من النقود حتى الآن.
إذ ربح المحتالون عبر الإنترنت 500 ألف دولار تقريبًا من رسائل البريد الإلكترونى "sextortion"، وأبلغ العديد من الأشخاص عن تلقى رسائل هذا الشهر تشتمل على كلمة مرور استخدموها فى الماضى، ويدّعى المرسل أنه اخترق الكاميرا الخاصة بهم وقام بتصويرهم أثناء مشاهدتهم لمحتوى إباحى.
وطالبهم بالدفع مع التهديد بإرسال تلك المقاطع للعامة وأهل الضحية وأصدقائه، فيما يقول خبراء الأمن الإلكترونى إن الهاكرز تمكنوا من إحداث ضجة كبيرة لصالحهم على الرغم من بذل أقل جهد ممكن.
وصرح سومان كار، الرئيس التنفيذى لشركة بانبرش للأمن السيبرانى، لموقع motherboard :"ما يثير القلق هو أن المحتالين تمكنوا من ربح 500000 دولار من مقالب كلمة المرور القديمة، مع بذل القليل من الجهد".
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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