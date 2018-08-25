هاكرز يربحون 500 ألف دولار عبر تهديد مشاهدى المحتويات الإباحية



كشف تقرير حديث من موقع "ديلى ميل" البريطانى، أن هناك عملية احتيال جديدة مثيرة للقلق تهدف إلى خداع المستخدمين لدفع فدية من عملات البيتكوين، وحقق القراصنة كما هائلا من النقود حتى الآن.

إذ ربح المحتالون عبر الإنترنت 500 ألف دولار تقريبًا من رسائل البريد الإلكترونى "sextortion"، وأبلغ العديد من الأشخاص عن تلقى رسائل هذا الشهر تشتمل على كلمة مرور استخدموها فى الماضى، ويدّعى المرسل أنه اخترق الكاميرا الخاصة بهم وقام بتصويرهم أثناء مشاهدتهم لمحتوى إباحى.

وطالبهم بالدفع مع التهديد بإرسال تلك المقاطع للعامة وأهل الضحية وأصدقائه، فيما يقول خبراء الأمن الإلكترونى إن الهاكرز تمكنوا من إحداث ضجة كبيرة لصالحهم على الرغم من بذل أقل جهد ممكن.

وصرح سومان كار، الرئيس التنفيذى لشركة بانبرش للأمن السيبرانى، لموقع motherboard :"ما يثير القلق هو أن المحتالين تمكنوا من ربح 500000 دولار من مقالب كلمة المرور القديمة، مع بذل القليل من الجهد".