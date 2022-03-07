وجه "هيروشي لوكهايمر" نائب رئيس جوجل لأنظمة أندرويد و Chrome و Chrome OS و Play and Photos بعض الكلمات القاسية لشركة أبل بشأن سياسة iMessage الخاصة بها. وفي تغريدة ، قالت لوكهايمر إن أبل لا تقبل معيار RCS لأنها تريد الحفاظ على نظام iMessage الخاص بها سليمًا، حيث قام بالتغريد نقلاً عن قصة في وول ستريت جورنال (WSJ) حول هيمنة أبل iMessage بين "جيش المراهقات في الرسائل النصية"، و يرمز RCS إلى Rich Communication Services ، وهو بروتوكول مراسلة ، يُقصد به أن يكون بديلاً للرسائل القصيرة SMS على أجهزة أندرويد، وقدم لمستخدمي أندرويد بعض الميزات الرئيسية لـ iMessage من أبل مثل إيصالات القراءة وكتابة الفقاعات والمزيد.