هواوي تدعم هاتف y9 2019 بكاميرا خلفية مزدوجة وشاشة بميزة ال notch

أعلنت هواوي عن تدعيم سلسلة هواتفها الشبابية Y-Series بتطورات تقنية متميزة تشهدها سلسلة Y الشبابية لأول مرة، حيث يتمثل هذا التطور في كاميرات خلفية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتوفير صور تتمتع بجودة وضوح عالية، بالإضافة الي شاشة كبيرة بحجم 6.5 بوصة بميزة ال Notch لعرض محتوي أكثر. بينما أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن نفاذ الكمية المطروحة بأكملها للحجز المسبق من هاتف جيل الشباب الجديد Y9 2019 بعد خمسة أيام فقط من طرحه للحجز المسبق وذلك تمهيداً لإطلاقه بالأسواق المصرية خلال الأيام القليلة القادمة.

وصرح السيد "كيث لي"، نائب رئيس هواوي مصر قائلاً: " هواوي Y9 2019 يجسد طفرة تقنية تشهدها سلسلة Y الشبابية لأول مرة، لذا حرصنا على تزويد الهاتف بقدرات استثنائية متمثلة في عدة مزايا قياسية لم يشهدها المستخدم الا في الهواتف الرائدة، ومنها معالج Kirin 970 المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي في عملية التصوير الفوتوغرافي بواسطة الكاميرات الخلفية للهاتف، بجانب التصميم العصري الأنيق والنحيف غيرها من الإمكانيات المتطورة التي يبحث عنها جيل الشباب لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية التي تتسم بنمط حياة سريع وحيوي، لذا يعتبر هذا الهاتف الذكي المصمم خصيصاً للمستخدمين الشباب المزيج الأمثل بين الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة."

يمتاز هاتف Y9 2019 بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل + 2 ميجابكسل تدعم وضع تصوير ’البورتريه‘ الاحترافي. وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ F2.0 وذلك لالتقاط صور سيلفي نابضة بالحياة في جميع ظروف التصوير. تم تزويد الهاتف أيضاً بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. وتتمثل وظيفة الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل في تصوير جميع التفاصيل في المشهد، في حين تقوم الكاميرا الثانوية بدقة 2 ميجابكسل بتحديد وحساب المسافة بفضل فتحة العدسة البالغة F1.8 للحصول على أداء أفضل من ناحية التقاط عمق المشهد، وبالتالي الحصول على أدق التفاصيل والطبقات.

يتبع هاتف Y9 2019 أحدث التوجهات التقنية، إذ تقدم وللمرة الأولى ضمن هذه الفئة الشبابية، حيث تم تزويد الهاتف بمجموعة من الترقيات والمزايا الاستثنائية التي تشمل معالجاً فائق التطور من نوع Kirin 710 ذو الأداء الفائق والذي يمتاز بكفاءته العالية من ناحية استهلاك الطاقة، حيث تقلل شريحة المعالج من استهلاك الطاقة بنسبة 30%، مع 4 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزينية 64 جيجابايت.

والجدير بالذكر، أن هواوي تحرص على إضافة عامل الابتكار الناتج عن أعمال البحث والتطوير في كافة فئات هواتفها، حيث يعبر هاتف Y9 2019 أول شاهد علي هذا التطور التقني الذي يتمثل في تعزيز قدرات الهواتف المتطورة في سلسلة Y الشبابية.