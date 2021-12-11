meta توفر دعمًا مباشرًا للدردشة والمزيد من الأدوات للمبدعين

قدمت Meta مجموعة من الميزات الجديدة لمنصاتها، حيث تهدف التحديثات التي أعلنها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحسين تجربة المبدعين والمجتمعات، وقد بدأت في اختبار ميزة دعم الدردشة الحية للمستخدمين الذين تم حظرهم من حساباتهم. وقالت الشركة في منشور لها :"يمكن لمنشئي المحتوى الوصول إلى موقع دعم مخصص لمنشئ المحتوى عند تسجيل الدخول عبر فيس بوك، وهناك ، يمكنهم الدردشة مباشرة مع وكيل الدعم للحصول على المساعدة في العديد من القضايا التي تتراوح من حالة الدفع إلى أسئلة حول ميزة جديدة مثل Reels ".