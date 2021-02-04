قائد القوات الفضائية الأميركية يدعو للحوار مع روسيا والصين
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قائد القوات الفضائية الأميركية يدعو للحوار مع روسيا والصين

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العرب اليوم - قائد القوات الفضائية الأميركية يدعو للحوار مع روسيا والصين

القوات الفضائية الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

دعا قائد القوات الفضائية الأميركية الجنرال جون رايموند إلى إجراء حوار مع روسيا والصين حول قضايا الفضاء والنشاط العسكري فيه.وأشار إلى أن الولايات المتحدة أجرت "مباحثات جيدة" مع روسيا بعد إطلاقها قمرا "كان ينفذ مناورة بالقرب من قمر أميركي".وأكد رايموند بأن القمر الروسي كان يمثل "نظام أسلحة مخصصا لتدمير الأقمار الأميركية على المدار القريب من الأرض".

وأضاف: "أود أن أرى مزيدا من المناقشات مع روسيا والصين بشأن قواعد السلوك في الفضاء".وفي الوقت ذاته امتنع الجنرال عن الإجابة عن السؤال ما إذا كان هو يؤيد وضع آلية دولية أو معاهدة خاصة بمنع انتشار الأسلحة في الفضاء.يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت روسيا بأن اختبرت أنظمة فضائية قادرة على تدمير الأقمار الصناعية على المدار القريب من الأرض، وأعربت عن قلقها بهذا الشأن.وأكدت روسيا اختبار قمر صناعي لمراقبة أقمار أخرى، لكنها نفت المزاعم حول اختبار أسلحة مضادة للأقمار.وجدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أواخر عام 2019 التأكيد على الموقف الروسي الرافض لعسكرة الفضاء.

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قائد القوات الفضائية الأميركية يدعو للحوار مع روسيا والصين قائد القوات الفضائية الأميركية يدعو للحوار مع روسيا والصين



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