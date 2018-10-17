قالت شركة فولكان للاستثمار إن بول ألين أحد مؤسسى شركة مايكروسوفت توفى اليوم الإثنين، عن عمر 65 عاما بعد معاناة من أحد أنواع سرطان الغدد الليمفاوية.

وأضافت الشركة التى يملكها ألين فى بيان "نشيع اليوم رئيسنا وأستاذنا وصديقنا الذى كانت سنواته الخمس والستين قصيرة للغاية ونقر بشرف العمل إلى جانب شخص حولت حياته العالم".