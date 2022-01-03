تيليجرام يطلق ميزة تفاعلية مهمة تنافس واتساب

أعلن تطبيق تيليجرام Telegram، عن التحديث الثاني عشر وآخر تحديث للعام الماضي، والذي كشف عن عدد من الميزات المذهلة، تتضمن ميزة ردود الفعل، والقدرة على إضافة نص مخفي، والترجمة التلقائية للرسائل، بالإضافة إلى رموز QR التي تم تكوين التصميم لها.وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يجلب تحديث تيليجرام الأخير ميزة تفاعلية مهمة مشابهة لتلك الموجودة في تطبيق إنستجرام، حيث أتاح تطبيق التراسل الروسي لجميع مستخدمي أندرويد وآيفون وآيباد ميزة "ردود الفعل".

وتتيح ميزة "رد الفعل"، لجميع مستخدمي تيليجرام استجابة سريعة لرسالة في شكل إيموجي تفاعلي أو متحرك، والتي يمكن لمستخدمي الدردشات الخاصة بالتطبيق تخصيص الرموز التعبيرية من بينها الضحك أو الحزن أو التعاطف والمزيد.

ويستطيع مستخدمو الدردشات الفردية تمكين وتخصيص ميزة ردود الفعل بالدردشة، ولكن بالنسبة للمجموعات والقنوات، يمكن تفعيلها فقط بواسطة مسؤولي الدردشات، وكما يمكنهم الرموز التعبيرية التي ستكون مسؤولة عن هذه الوظيفة.

وبدلا من التفاعل مع التعليقات برسالة جديدة، تتيح ميزة ردود الفعل على تطبيق تيليجرام للمستخدمين إمكانية التفاعل مع جميع الرسائل بالدردشة باستخدام رمز تعبيري يعبر عن الحالة الخاصة بالرسالة في الدردشات الخاصة والجماعية.

ويمكنك الرد برمز تعبيري، من خلال النقر مرتين على أي رسالة، لفتح قائمة الرموز التعبيرية، واختيار الرمز المناسب، وتعد ميزة ردود الفعل هي أحدث مطورة يضيفها تيليجرام لمنافسة واتساب الذي أعلن عن اختبار نفس الميزة التفاعلية مؤخرا ولم يقوم بطرحها حتى الآن.