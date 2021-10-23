تويتر يكشف مفاجأة عن تحيز خوارزمياته لهذه النوعية من الآراء
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تويتر يكشف مفاجأة عن تحيز خوارزمياته لهذه النوعية من الآراء

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العرب اليوم - تويتر يكشف مفاجأة عن تحيز خوارزمياته لهذه النوعية من الآراء

تطبيق "تويتر" للتغريدات
واشنطن - العرب اليوم

كشف موقع تويتر أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاص به والتي تقوم بالتصنيف و التعامل مع المحتوى الموجود على المنصة تتحيز للآراء ذات المحتوى المحافظ.أجرى تويتر دراسة شملت ملايين التغريدات المنشورة بين أبريل و 15 أغسطس 2020، حيث تم تجميع التغريدات منافذ إخبارية ومسؤولين منتخبين في كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووجدت الدراسة أن الآراء والحسابات ذات التوجه اليميني تتلقى تضخيما ودعما أكبر من تلك التى تحتوى على آراء ذات توجه يساري، كما أن المحتوى ذو التوجه الصحيح من القنوات والمواقع الإخبارية يستفيد من نفس التحيز.  

وقال تويتر إنه لا يعرف لماذا تشير البيانات إلى أن خوارزمياته تفضل المحتوى ذو التوجه اليمينى ، مشيرًا إلى أنه "سؤال أكثر صعوبة بشكل كبير للإجابة لأنه نتاج التفاعلات بين الأشخاص والنظام الأساسي".وأضاف تويتر أنه ومع ذلك ، قد لا يكون الترويج أو التحيز للمحتوى ذو الميول اليمينية أكثر من اليسار مشكلة في خوارزمية تويتر على وجه التحديد.

وفي وقت سابق، رصد تويتر مكافأة قدرها 3500 دولارا أمريكيا لأى مستخدم يستطيع اكتشاف الأخطاء الخاصة بالتحيز العنصرى الموجود في خوارزميات اقتصاص الصوروأوضح تويتر أن الخوارزميات التي تعتمد أساسا على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تميل إلى التركيز على الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة في الصور، تسبب انتقادا كبيرا للموقع في حين أنها تكون غير مقصودة وناتجة فقط عن مشكلة في لخوارزميات المستخدمة.  

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تويتر يكشف مفاجأة عن تحيز خوارزمياته لهذه النوعية من الآراء تويتر يكشف مفاجأة عن تحيز خوارزمياته لهذه النوعية من الآراء



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