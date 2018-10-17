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هواوي تطلق ساعة Watch GT بشاشة OLED وسوار Band 3 Pro

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العرب اليوم - هواوي تطلق ساعة Watch GT بشاشة OLED وسوار Band 3 Pro

ساعة Watch GT
واشنطن - العرب اليوم

أطلقت شركة هواوي في مؤتمرها الخاص بهواتف Mate 20 ساعة جديدة باسم Watch GT والتي تحمل أحدث تقنيات الشركة في هذا المجال، وخصوصًا نظام التشغيل الجديد الذي طورته بنفسها “Light OS” للاستغناء عن نظام تشغيل قوقل Wear OS على طريقة سامسونج التي تستخدم نظام تايزن في ساعاتها الذكية.

وتحمل الساعة تصميم كلاسيكي جميل بشكل دائري وهيكل فولائي مقاوم للصدأ مع أطراف من السيراميك وسير عادي أو من الجلد، ويحتوي قلب الساعة على تاجين للمساعدة في التحكم بالنظام البرمجي والمزايا الداخلية. بالإضافة إلى بطارية تقول الشركة أن بإمكانها الصمود حتى أسبوعين في الوضع الطبيعي.

وتحمل الساعة شاشة من نوع AMOLED وبحجم 1.39 بوصة محمية بطبقة زجاجية، وتمتلك مستشعر لنبضات القلب كغيرها من الساعات، بالإضافة إلى تعقب اللياقة البدنية والسعرات الحرارية.

سيكون سعر الساعة 199 يورو للنسخة الرياضية، و249 للنسخة الكلاسيكية.

من جانبه، فقد أعلنت الشركة عن سوار ذكي يدمج بين مزايا تتبع اللياقة والسعرات الحرارية وبين الساعات المبسطة، حيث يأتي بتصميم جميل وثلاثة ألوان؛ هي الأسود والبنفسجي والأبيض.

ويمتلك السوار شاشة بقياس 0.95 بوصة من نوع AMOLED، كما يحتوي على بطارية بإمكانها الصمود حتى 20 يوم بالوضع الطبيعي لعمل متعقب الحركة، ويذكر أن سعر سيكون السوار 99 يورو.

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هواوي تطلق ساعة watch gt بشاشة oled وسوار band 3 pro هواوي تطلق ساعة watch gt بشاشة oled وسوار band 3 pro



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