سامسونغ تكشف أول شاشة ألعاب بدقة 4k و240 هرتز بتصميم منحني

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث إصداراتها من شاشات المخصصة للألعاب، من بينها أصغر من شاشة الألعاب المنحنية Odyssey Neo G8، وهي أول شاشة بدقة 4K و240 هرتز في العالم، التي من المقرر الإعلان عنها رسميا من خلال معرض CES 2022 قريبا. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي شاشة سامسونج Odyssey Neo G8، بقياس32 بوصة، ، تتميز بانحناء 1000 قطر، وتتمتع بسطوع يبلغ 2000 شمعة في المتر المربع ويعد بجودة صورة رائعة من خلال لوحة Quantum Mini-LED.