مايكروسوفت تعمل على إعادة تصميم مساعدها كورتانا

على ما يبدو أن مايكروسوفت لا تكتفي بالكيفية التي يعمل بها مساعدها الشخصي كورتانا “Cortana” على الهواتف المحمولة، حيث سيكون هناك تحديث مُرتقب للتطبيق يُضيف الكثير من الإضافات والخيارات الجديدة ستُتاح قريبًا على كلٍ من أندرويد و iOS، وتحديدًا على إصدار Cortana 3.0 القادم.

فيما يخص الجديد والذي هو متاح الآن على الإصدار التجريبي للتطبيق، سيتم تحديث واجهة المستخدم لتمكين تجارب التخاطب مع كورتانا ولإدارة الأجهزة المتصلة معه فضلًا عن إعدادها من الواجهة الجديدة، كذلك سيدعم المساعد الاستماع الى الموسيقى والبودكاست أثناء التنقل، وذلك عند الطلب من المساعد في تشغيل الملفات باستخدام Spotify و iHeartRadio و TuneIn على هاتفك أو حتى من خلال جهاز Bluetooth مقترن.

كذلك سيدعم كورتانا إنشاء الاجتماعات وتعيين التذكيرات وضبط الوقت عبر الصوت، وأخيرًا دعم الانضمام الى اجتماعاتك التالية في سكايب أو Teams مباشرة، بدوره وكما أشرنا سابقًا هذا التحديث متاح حاليًا في الإصدار التجريبي لكورتانا، على أن يتم إتاحة التحديث للجميع خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة.