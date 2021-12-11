غوغل تحذر ملايين من المستخدمين بشأن تجسس بعض التطبيقات

تحذر "جوجل" الملايين من مستخدمى "أندرويد" من احتمال تجسس التطبيقات عليهم، وكشفت عن ميزة جديدة تعمل على تنبيه المستخدمين عند تنشيط الميكروفون أو الكاميرا وفقا لما نقلته RT. وتتشابه هذه الميزة للغاية مع التحذير الموجود بالفعل على أجهزة "آيفون" التابعة لشركة "آبل". وتمت إضافة ميزة"جوجل" إلى الهواتف في آخر تحديث لنظام "أندرويد 12". لذلك، إذا لم تحصل على هذا التحديث، فلن تتمكن من رؤيتها. وتظهر الميزة الجديدة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، حيث يمكنك أن ترى أيقونة الكاميرا أو الميكروفون عندما يحاول أحد التطبيقات الوصول إلى أي منهما على التوالى. وتمنع الميزة التطبيقات من الاستماع خلسة أو حتى المشاهدة من خلال الكاميرا. ويمكن أيضا الاطلاع على سجل دائم للتطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع ومتى، حيث أن هذه المعلومات متاحة في لوحة معلومات الخصوصية الجديدة داخل الإعدادات. ومن الممكن الآن أيضا إلغاء تنشيط الميكروفون والكاميرا بالكامل عبر الهاتف بالكامل فى الإعدادات السريعة. ويجدر بنا أن نتذكر أن رؤية هذه الرموز لا يعنى حدوث أي شيء شائن ففى بعض الأحيان، يحتاج التطبيق حقا إلى استخدام الكاميرا مثل "إنستجرام". ولكن إذا لاحظت أن الكاميرا الخاصة بك يتم استخدامها من قبل تطبيق غريب، فقد يعنى ذلك أنه يتم التجسس عليك.