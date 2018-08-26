أصبح الذكاء الاصطناعى من أبرز التقنيات التى تعتمد عليها الشركات والباحثون لتوفير قدرات وإمكانيات غير مسبوقة، وحديثا تم تطوير تطبيق جديد يحمل اسم Envision، يهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر بشكل كبير خلال حياتهم اليومية، إذ يعتمد تطبيق Envision على الذكاء الاصطناعى للمساعدة فى قراءة وتحليل محيط الشخص الذى يعانى من ضعف البصر، ويخبر المستخدم بما يراه.

ووفقا لموقع "تك تايمز" الأمريكى، يتميز تطبيق Envision عن غيره من التطبيقات التى تم تطويرها لنفس الهدف، بأنه قادر على فهم محيط المستخدم دون ارتباك، وهذا بفضل الأنظمة المدعوم بها التى تعمل بالذكاء الاصطناعى.

ويقول المطورون أن Envision يمكن الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية أن يعيشوا بشكل أكثر إستقلالية، بإستخدام Envision يستطيع المستخدمون ضعاف البصر التسوق فى المحلات التجارية الكبرى، واستخدام وسائل النقل المختلفة، وقراءة قائمة الطعام، وليس هذا فقط بل أنه يساعدهم فى تعرف على أصدقائهم.

يذكر أن تطبيق Envision الجديد يوجد الآن على هواتف آيفون التى تعمل بنظام تشغيل ios ومن المتوقع أن يصل لمستخدمى هواتف أندرويد خلال الفترة المقبلة.