أصبح الذكاء الاصطناعى من أبرز التقنيات التى تعتمد عليها الشركات والباحثون لتوفير قدرات وإمكانيات غير مسبوقة، وحديثا تم تطوير تطبيق جديد يحمل اسم Envision، يهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر بشكل كبير خلال حياتهم اليومية، إذ يعتمد تطبيق Envision على الذكاء الاصطناعى للمساعدة فى قراءة وتحليل محيط الشخص الذى يعانى من ضعف البصر، ويخبر المستخدم بما يراه.
ووفقا لموقع "تك تايمز" الأمريكى، يتميز تطبيق Envision عن غيره من التطبيقات التى تم تطويرها لنفس الهدف، بأنه قادر على فهم محيط المستخدم دون ارتباك، وهذا بفضل الأنظمة المدعوم بها التى تعمل بالذكاء الاصطناعى.
ويقول المطورون أن Envision يمكن الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية أن يعيشوا بشكل أكثر إستقلالية، بإستخدام Envision يستطيع المستخدمون ضعاف البصر التسوق فى المحلات التجارية الكبرى، واستخدام وسائل النقل المختلفة، وقراءة قائمة الطعام، وليس هذا فقط بل أنه يساعدهم فى تعرف على أصدقائهم.
يذكر أن تطبيق Envision الجديد يوجد الآن على هواتف آيفون التى تعمل بنظام تشغيل ios ومن المتوقع أن يصل لمستخدمى هواتف أندرويد خلال الفترة المقبلة.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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