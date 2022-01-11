كُلوب هاوس يُضيف مِيزة جديدة تُتيح المشاركة فِي الغرف عبْر الويب

أضاف كلوب هاوس أخيرًا خيارًا للاستماع عبر الويب يسمح لأي شخص بالاستماع إلى غرفة Clubhouse من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق أو تسجيل الدخول، وقال Clubhouse أن هذا سيعمل مع كل من عمليات إعادة العرض والغرف الحية مع تمكين الإعادات ، وسيتضمن دعمًا لمعظم المتصفحات الرئيسية. وسيتم طرحها كتجربة في الولايات المتحدة اعتبارًا من اليوم ، وتخطط لتوسيع الدعم ليشمل المزيد من أنواع الغرف والمزيد من البلدان والمزيد من أجزاء تجربة Clubhouse الكاملة بمرور الوقت.

وقام Clubhouse أيضًا بإدخال تحسينات على زر المشاركة، فالآن عندما تضغط على زر "مشاركة" أسفل الغرفة (أو إعادة التشغيل) ، ستظهر ثلاثة خيارات - المشاركة في Clubhouse ، أو المشاركة عبر شبكة اجتماعية ، أو نسخ الرابط للمشاركة عبر تطبيق المراسلة. وإذا حددت Share on Clubhouse ، فستتمكن من إضافة تعليق ثم مشاركته مع متابعيك، وسيرون هذه الغرفة في الردهة الخاصة بهم ، وإذا كانت الغرفة حية ، فسيتم إخطارهم أيضًا بأنك قمت بمشاركتها ، حتى يتمكنوا من الانضمام إليك. وقد أطلقت أيضًا عدد Share and Clip في الجزء السفلي من الغرفة - وبدايات صفحة رؤى الغرفة الجديدة، وفي الوقت الحالي ، يعرض فقط مشاركات غرفهم ، وستتم إضافة المزيد من الأفكار بمرور الوقت، سيتم طرح هذه الميزات على iOS و Android هذا الأسبوع.