كشف تقرير جديد أن بعض مستخدمي واتس آب حول العالم يعانون من خلل بالتطبيق يؤدي لحذف رسائلهم القديمة، وهي المشكلة التي ظهرت خلال العام الماضي، لكن على ما يبدو أنها عادت من جديد، حيث قام العديد من المستخدمين بنشر تغريدات على موقع تويتر يشرحون فيها ظهور هذه المشكلة على هواتفهم الذكية.

ووفقا لما نشره موقع metro البريطاني، قال أحد المستخدمين :" اختفت بعض دردشات أصدقاء لى في عام 2015 بشكل عشوائي"، فيما قال أخر :" أنا أواجه نفس المشكلات، الدردشات تختفي، أنا متأكد من أن العديد من الأشخاص يواجهون هذا ولا يوجد حتى الآن حل".

وأوضح التقرير أن هذه المشكلة تؤثر فقط على هواتف أندرويد في الوقت الحالي، فيما يبدو أن مستخدمي هواتف ايفون التي تعمل بنظام iOS لم تتأثر بالمشكلة في الوقت الراهن.

وتجدر الإشارة أن الواتس أطلق رسميا ميزة صورة داخل صورة "picture-in-picture" أو ما تُعرف باختصار "PIP" لنظام تشغيل أندرويد.

بينما استفاد مستخدمي النظام الآخر iOS من هذه الميزة مع بداية العام الحالي، لينتظر مستخدمي أندرويد عام كامل لتجربة هذه الميزة، ونحن دائمًا ما نقول تأتي متأخرة خيرٌ من أن لا تأتي أبدًا.

عمومًا مع هذه الميزة ستتمكّن كمستخدم واتس آب من تشغيل مقاطع الفيديو المُرسلة إليك من داخل واتس آب نفسه بدون الحاجة إلى الخروج من التطبيق، فمثلًا أرسل إليك أحدهم رابط فيديو من يوتيوب أو من فيسبوك، مباشرة يمكنك مشاهدته واستكمال محادثتك معه بدون أي مشاكل تُذكر.

وصل تحديث واتساب بشكل تدريجي للمستخدمين، في حالة عدم وصوله لك انتظر أيام أخرى.

معلومات عن واتسا":

واتساب "WhatsApp" هو تطبيق تراسل فوري محتكر متعدد المنصات للهواتف الذكية، ويمكن بالإضافة إلى الرسائل الأساسية للمستخدمين إرسال الصور والرسائل الصوتية والفيديو والوسائط.

تأسس WhatsApp في عام 2009 من قبل الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم (الرئيس التنفيذي أيضاً)، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع ياهو، ويقع مقرها في سانتا كلارا بكاليفورنيا.

ويتنافس WhatsApp مع عدد من خدمات الرسائل الآسيوية مثل KakaoTalk وLINE وWeChat، وتم إرسال عشر مليارات رسالة يومية على ال WhatsApp في 2012. كما زادت مليارين في نيسان 2012 ومليار في أكتوبر الماضي، وأعلنت WhatsApp على تويتر يوم 13 من يونيو 2013 أن سجلاتهم اليومية الجديدة وصلت إلى 27 مليار رسالة، وقامت شركة الفيس بوك بشراء الواتس آب في 19 فبراير من العام 2014 بمبلغ 19 مليار دولار أمريكي.

والواتس آب متاح لكل من آي فون وبلاك بيري وأندرويد وسمبييان وويندوز فون 7 فقط، وعلى آي باد بصورة غير رسمية، ويتزامن مع جهات الاتصال في الهاتف، ولذلك لا يحتاج المستخدم لإضافة الأسماء في سجل منفصل.

شروط استخدام تطبيق واتساب:

عند تثبيت التطبيق يتمكن من تحديد موقع المستخدم الجغرافي، وقد يكون هذا الشرط للبعض عادي، ولكنه في بعض المواقف يصبح خطيراً جداً خاصة عند عدم معرفة الجهة المسؤولة عن تحديد المكان.

كذلك يصبح للتطبيق القدرة على الدخول إلى رسائل الجوال وأخذ نسخة منها، أصبحت رسائل المستخدم متاحة الآن، يمكن استخدام المعلومات المتضمنة ضد المستخدم.

لم تنتهِ الشروط بعد: يستطيع التطبيق الدخول إلى جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم، والأخطر سجل المكالمات؛ التطبيق الآن يعرف عن المستخدم أكثر مما يعرف عنه الكثيرون.

يقوم التطبيق بالدخول إلى ألبوم الصور الخاص بالمستخدم. بمجرد تثبيت هذه التطبيقات فإنها تستطيع استغلال كاميرا الهاتف وكذا الميكروفون. وآخر الشروط هي قدرة التطبيق على أخذ معلومات عن الجهاز وعن الشبكة المتصل بها.