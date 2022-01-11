أعلنت شركة ميتا "فيسبوك سابقا" إنشائها مركزا جديدا للخصوصية عبر تطبيقاتها المختلفة فيسبوك وإنستجرام وواتسآب، لإعلام المستخدمين عن البيانات التى تقوم الشركة بمشاركتها مع الجهات الأخرى، وكذلك كيفية حمايتها. و مركز الخصوصية الجديد سيتعامل مع المخاوف التى تواجه مستخدمى شركة ميتا وتطبيقاتها والمتعلقة بشكوك أثيرت في وقت سابق بأن الشركة تشارك بيانات المستخدمين الشخصية مع شركات الإعلانات لاستهدافهم والاستفادة منها.