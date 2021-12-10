ناسا تطلق مُستكشف النجوم الجديد إلى الفضاء

نجحت وكالة ناسا الأمريكية صباح الخميس بإطلاق جهازها الجديد المخصص لدراسة النجوم والأجسام الفضائية، وقال بيان صادر عن الوكالة "أطلقت ناسا مختبرها الفضائي الجديد Imaging X-ray Polarimetry Explorer إلى الفضاء مستعينة بصاروخ من نوع Falcon 9 من إنتاج شركة سبيس إكس الأمريكية".