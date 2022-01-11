. أُوبُو تُواجه نقْصًا فِي طلبات حجْز هاتفِهَا Oppo Find N القابل لِلطَّيِّ

كشف تقارير أن شركة أوبو الصينية تواجه مشكلة كبيرة مع هاتفها Oppo Find N القابل للطي ، بعد وصول طلبات الحجز المسبق إلي أعداد ضخمة، جعلت الشركة لا تستطيع تلبيتها. و طلبات الحجز المسبق لهاتف Oppo Find N القابل للطي قد بلغت أكثر من مليون طلب على الهاتف الأمر الذي جعل الشركة تواجه طلبا غير مسبوقا في حين أن المعروض أقل بكثير .