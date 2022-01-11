هواوي تُطْلق هاتف p 50 pro بِمعالج كُوالكوم فِي الأسْواق الأوروبِّيَّة

أعلنت شركة هواوي الصينة، الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الرائد Huawei P50 Pro ، في عدد من الأسواق الأوربية يوم 26 يناير المقبل، حيث يضم الهاتف واحد من أفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية. وبحسب موقع GSMArena فإنه هاتف Huawei P50 Pro سينطلق للأسواق الأوروبية من بينها السوق الألمانية خلال الأيام المقبلة، بعد إطلاقه لأول مرة في الصين في شهر يوليو الماضي.