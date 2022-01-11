فوكسيكون تعيد افتتاح مصنعها فى الهند لهواتف آيفون

تعيد شركة فوكسكون المورد لشركة أبل فتح منشأة لتصنيع iPhone في جنوب الهند يوم الأربعاء بعد توقف أسابيع وفقا لما نقله مسؤولون حكوميون ومشرع في المنطقة التي يقع فيها المصنع. يعمل مصنع فوكسكون ، في بلدة سريبيرومبودور بالقرب من عاصمة ولاية تاميل نادو في تشيناي ، حوالي 17000 شخص ولكن تم إغلاقه في 18 ديسمبر بعد احتجاجات أكثر من 250 من عمالها الذين أصيبوا بالتسمم الغذائي.